Tommi Mäkinen: me ei saa praeguse seisuga rahul olla 

"Hommik läks meie jaoks väga hästi, kõik piloodid said kenasti hakkama. Kuid probleem Ogier' masinaga hakkas tõsiselt häirima, sest ta oleks võinud sõita võidu nimel. Rehvid kulusid pärastlõunal väga kiiresti. Mõistagi võib sellistes tingimustes nii juhtuda, kuid peame tulevikus selle kallal tööd tegema. Me ei saa küll praegusega rahule jääda, kuid homme on uus päev. Miski pole veel otsustatud. Peame andma endast parima," võttis Mäkinen portaali rallit.fi vahendusel etapi teise päeva kokku.

"Kahjuks ei läinud pärastlõuna meile nii hästi, kui oleksime lootnud. Kuid motosport on kord selline. Mõistagi on see masendav, et me võidu nimel võidelda ei saa. Kuid peame punktide peale sõitma. Olen kindel, et meeskond andis endast parima, et auto võimalikult heasse sõidukorda saada ning ehk läheb homme hästi. Pikad sõidud on veel ees ning tingimused on veelgi karmimad. Kõike võib juhtuda, miski pole kindel," lisas Ogier.