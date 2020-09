TÄNA: Uskumatu spordiriik Sloveenia tõuseb maailma parimaks jalgrattamaaks 

Enne Pariisi tänavatel sõidetavat viimast etappi on seis selline, et Pogacar juhib Roglici ees 59 sekundiga ning et viimasel etapil suuri eesminekuid reeglina ei toimu, siis peaks 21aastane Sloveenia rattur võtma oma esimese etapivõidu, mis on ühtlasi riigi ajaloo esimeseks triumfiks. Roglic kindlustab Sloveeniale kaksikvõidu, kuna austraallane Richie Porte jääb sloveenidest maha kaugelt üle kahe minuti.