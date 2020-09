ÜLIPÕNEV! Türgi ralli pööras MM-sarja üldseisu pea peale 

Kavas on veel kaks rallit: oktoobris sõidetakse Sardiinias, novembris Belgias. Laual on veel maksimaalselt 60 punkti, seega kõik on lahtine, kuid trumbid on selgelt Evansi käes. Viimati tuli britt maailmamesitriks 2001. aastal, kui võidu noppis Richard Burns.

Tõsi, DirtFishi ajakirjanike andmetel on laual ka üks jokker. Nimelt spekuleeritakse, et MM-sarja kalendrisse võib lisanduda ka Monza etapp, mis tähendaks, et laual on veel maksimaalselt 90 punkti. Ametlikud kanalid räägivad siiski endiselt, et Sardiinia ja Belgiaga saab hooaeg läbi.