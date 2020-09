Dopinguarst Schmidti abiline avas suu: kartsin, aga tegin seda raha pärast 

Diana ja Schmidt on ammused tuttavad. Nad kohtusid aastal 2012 Erfurti haiglas, kus Diana töötas õena ja Schmidt arstina. Nad said hästi läbi, olid samal lainepikkusel. Asjad võtsid kriminaalse pöörde 2017. aasta lõpus, kui Schmidt palus kohalikul jõuluturul Diana abi.

Schmidt ütles, et asi puudutab verd ja sportlasi, kuid Dianale jäi mulje, et ta peab mängima lihtsalt kullerit. Ei enamat. Diana esimene reis viis ta 2017. aasta detsembris Itaaliasse Toblachisse, kus toimus murdmaasuusatamise MK-etapp. Schmidti klientidest võistlesid seal austerlased Max Hauke ja Dominik Baldauf.

Üksinda kolme last kasvatav Diana tegi seda raha pärast. Schmidt maksis talle 200 eurot päevas, kuid arvesse läksid ainult need päevad, mil ta reaalselt verd vahetas. Ta püüdis enda sõnul võrgustikust korduvalt väljuda, kuid edutult.

„Ütlesin, et olen liiga hirmul. Mind tabas iga kord paanika,“ sõnas Diana. „Ta vastas mulle alati argumendiga, et oli varem ka mind aidanud. On tõsi, et mul oli ka rahapuudus.“