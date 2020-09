Michael Jordani viimane tants napsas hullu tiigrikuninga eest hinnatud teleauhinna 

Tänavu Netflixis linastunud ESPNi dokumentaalsari „The Last Dance“ rääkis NBA staari Michael Jordani karjäärist ja sellest, kuidas ta Chicago Bullsiga kuuel korral maailma tugevaima korvpalliliiga võitjaks tuli. Nüüd on endise kossuässa saldosse kirjutatud justkui veel üks võit, sest just Jordani viimasest tantsust rääkinud dokumentaalsari valiti Emmyde jagamisel võitjaks silmapaistva dokumentaali/tõsieluliste sarjade kategoorias.