KURB INTSIDENT: bussiõnnetus nõudis kaheksa noore jalgpalluri elu 

Esmalt teatas Ghana jalgpalliliit, et Ashanti regioonis Offinso linnas on toimunud bussiõnnetus, milles hukkus kuus jalgpallurit. Hiljem vahendasid erinevad jalgpalliportaalid, et lisaks kohe hukkunutele kaotas hiljem haiglas oma elu veel kaks noort. Ghanasoccernet.ee portaali andmetel olid surma saanud noored vanuses 12-15 eluaastat. Sama portaali väitel on haiglaravil veel 28 last, neist neli on kriitilises seisundis.