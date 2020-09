GALERII | Keerulistesse oludesse sattunud Nõmme Kalju näitas Levadiale hambaid, aga pidi vastu võtma kaotuse 

Koroonakolde keskele sattunud Nõmme Kalju jaoks pole viimased kuu aega olnud just kergete killast. Esmalt pidi neid 27. augustil ootama koduväljakul toimuv Euroopa liiga esimese eelringi matš Sloveenia klubi Muraga. Tähtsaks lahinguks valmistumiseks kolisid Kalju mängijad 20. augustil hotelli, et Euroopa liigaks 100%liselt valmis olla ja klubi presidendi Kuno Tehva sõnul on selline valmistumisperiood Kalju puhul iga-aastane käitumine ega olnud kuidagi seotud maailmas valitseva pandeemiaga. 22. augustil peeti vahepeal võõrsil Premium liiga kohtumine Viljandi Tulevikuga, järgmisel päeval andis üks Kalju meeskonna mängija positiivse koroonaviiruse proovi. Päev hiljem oli mängija järgmine test negatiivne, Tehva kinnitas augusti lõpus toimunud pressikonverentsil, et klubi initsiatiivil kontrolliti sama mängijat veel ka järgmisel päeval ja siis oli test taas positiivne.

Täna pidas Kalju koduse liiga ja järgmise hooaja eurokoha mõttes tähtsa mängu Levadiaga. Kuna üks Ungaris euromängul osalenud mängija andis positiivse proovi, pidid kohtumisest eemale jääma just kõik need kuus esindustiimi meest, kes euromängul käia said. Koju pidid jääma ka Ungaris käinud treenerid Marko Kristal ja Sergei Terehhov. Nii tuli Kaljul oma linnarivaali vastu minna ootamatult nõrgenenud koosseisus ja abiks polnud ka asjaolu, et alates eneseisolatsiooni ajast pole mitmed mängijad korralikult treenida saanud.

Premium liigas on hetkel liidriks Flora, kellel on kirjas 55 punkti. Teisel kohal on 42 punktiga Paide Linnameeskond, Levadia on kogunud 41 ja Kalju 38 punkti. Sealjuures on Flora ja Paide ära pidanud 20 mängu, Levadia 21 kohtumist ja Kalju 19 matši. Sel hooajal pole tabelikohad olulised ainult medalivõitluse tõttu, vaid mängus on ka väärtuslik eurokoht. Nimelt – kuna Eesti viimaste hooaegade euromängude tulemused on meie koefitsendi tõmmanud madalamaks kui eelmistel aastatel, on järgmisel hooajal meie klubidel nelja eurokoha asemel vaid kolm kohta. See tähendab, et Euroopasse pääseb mängima Premium liiga võitja ja teise koha omanik, kolmas koht kuulub karikavõistluste võitjale. Tipneri karikavõistlustel on sealjuures kõik neli eurokohta jahtivat klubi veel konkurentsis ja 1/16finaalis kohtuvad nad kõik madalamate liigade meeskondadega.