Türgis esikoha noppinud Evans: see ei ole just kõige magusam võit; pettunud Ogier: ma ei tea siiani, mis juhtus 

Esmalt sattus Türgis probleemide küüsi Ott Tänak, kelle Hyundai ütles laupäeval üles roolisüsteemi rikke tõttu. Sellega oli eestlase ralli läbi, kuigi tänasel punktikatsel sai ta kirja teise koha ja teenis sellega neli punkti.

„Loomulikult on nii raske ralli järel hea tunne,“ rääkis Evans Toyota pressiteate vahendusel. „Näitasime algusest peale head kiirust. Võib-olla ei olnud me sel nädalavahetusel kõige kiiremad, aga olime lähedal ja teadsime, et tänane saab olema kriitiline. Proovisime hoida oma fookust sellel, et masin püsiks tee keskel, ja kokkuvõttes tasus see ära. Olen kõikide teenitud punktide üle väga rõõmus. See ei ole ilmselt kõige magusam võit, sest teame, et teistel sõitjatel oli palju ebaõnne, aga see lihtsalt on Türgi ralli olemus,“ lisas britt.

Kui Evans võis võidu ja punktide üle rõõmustada, siis sama hea ralli ei olnud tema tiimikaaslasel kuuekordsel maailmameistril Sebastien Ogier’l. Nimelt oli prantslane veel eile õhtul heitlemas ralli esikoha eest, kuid täna jättis ta eelviimasel katsel ralli pooleli, kuna tema autol olid mootoriprobleemid. Õnnetu olukorra tõttu andis Ogier’ käest ka WRC sarja üldarvestuse esikoha, mis enne Türgi rallit oli 79 punktiga tema käes. Nüüd on 97 silmaga esikohal Evans, Ogier hoiab 79 punktiga teist kohta, Tänakul ja Rovanperäl on 70 punkti.

„Tänase hommiku esimene katse oli just nii raske kui arvasime. Igal pool oli palju kive ja auke, samuti palju tolmu ja me ei näinud, kuhu sõidame. Pidime rehvivahetuseks ka kinni pidama,“ muljetas Ogier. „Ega ma ei teagi, mis sama katse teisel läbimisel täpselt juhtus, aga hakkasime võimsust kaotama ja kahjuks ei suutnud me jätkata. Teame, et see ralli on loterii, ja kahjuks ei pannud me sel nädalavahetusel numbritega täppi. Ma ei saanud selles osas midagi ette võtta ja ainsana saame tulevikku vaadata.“

Toyota tiimi pealik Tommi Mäkinen ütles omalt poolt, et Evansi üle on tal hea meel, aga Ogier’ pärast peab kurvastama. „Nii rasket rallit võita on uskumatu tunne. Elfyn oli absoluutselt hiilgav, ta ei teinud ühtegi viga ja suutis tänased katsed läbida ilma ühegi probleemita,“ kiitis Mäkinen. „Meil on väga-väga kahju sellest, mis täna Sebiga juhtus. Peame uurima, miks tema mootoriga probleeme oli. Tal ei olnud sel nädalavahetusel õnne, sest alles täna hommikul võitles ta ju võidu eest,“ lisas Toyoto tiimipealik.