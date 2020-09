Rehviboss selgitas täna hommikul Türgi rallil toimunud kaost 

Dirtfishi portaal uuris Michelini rallimänedžeri Arnaud Remy käest, mis kõikide meeste rehvidega ikkagi juhtus. „Kui näed selliseid kahjustusi, siis eeldad, et süüdi on augud, mis on rehvidesse tekkinud. Tegime põhjalikuma analüüsi mitte ainult rehvidele, aga ka velgedele,“ rääkis Remy.

Tema sõnul olid süüdlaseks hoopiski autode veljed: „Nägime, et 90%-95% vigastusi ei olnud põhjustatud aukudest, vaid seotud hoopis velgedega. Kui veljes on auk, lekib õhk sealt välja ja sa kaotad rehvirõhku. Siis ei suuda rehvid oma kaalu õigesti jaotada ja siis sa kaotadki rehvi. Seega on see kõik rohkem seotud velgede probleemiga.“