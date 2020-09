Tige Neuville pahandas Türgi ralli korraldajate ja FIAga 

Hyundai tiimi esindav Neuville sai Türgi rallil Toyota sõitja Elfyn Evansi järel teise koha. Esikoha lootus läks kaotsi täna, kui Neuville oli koos Sebastien Ogier’, Sebastien Loebi ja Kalle Rovanperäga üks meestest, kellel üheksanda katse ajal rehv alt vedas. „Loomulikult on hetkel palju pettumust. Kui aus olla, siis alustasime nädalavahetust hästi. Kiirus oli olemas ja me ei teinud suuri vigasid, meil oli ka rehvide majandamiseks olemas hea lahendus,“ rääkis Neuville rallijärgsel pressikonverentsil.

„Kahjuks täna hommikul ei õnnestunud kõik asjad. Teadsime, et proovime sel katsel ettevaatlikult sõita ja jälgisime oma plaani täpselt. Sarnaselt mitmetele teistele sõitjatele ei olnud õnn meie poolt ja meil tekkis rehvi auk (Michelini esindaja ütles hiljem omalt poolt, et viga oli veljes, mitte rehvis- toim),“ selgitas Neuville.

Punktikatsel teenis belglane esikoha ja viis punkti, kuid see teda ei lohutanud ja ta oli ralli korraldajate ja FIA peale siiski kuri. „Korraldajad ja FIA peaksid midagi tõsiselt ette võtma seoses tolmu olukorraga. See pole kellegi jaoks meeldiv,“ rääkis Neuville olukorrast, kus sõitjate stardivahed olid katsete jooksul nii väikesed, et hiljem startinud meestel oli tolmupilve tõttu keeruline näha, kuhu nad sõitma peaksid. „Keegi ei tunne ennast turvaliselt. See on lihtsalt õnne küsimus selles osas, kust poolt tuul puhub ja kas see annab sulle rohkem või vähem nähtavust. Sellistes tingimustes MM-tiitli peale sõitmine ei ole meeldiv.“