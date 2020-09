Moto GPs kiskusid asjad põnevaks 

Viñales (Yamaha) oli täna kiireim mees ja sai kirja hooaja esimese esikoha, seni on tal sellest hooajast parimana ette näidata kaks teist kohta. Sarja juhtiv itaallane Andrea Dovizioso (Ducati) oli täna alles kaheksas, üldarvestuse teine mees Fabio Quartararo (Yamaha) oli neljas.

Sealjuures on tänase järel üldarvestuse seis väga pingeline: 84 silmaga on esikohal Dovizioso, 83 punktiga järgnevad nii Quartararo kui Viñales. Suzuki sõitjal Joan Miril on neljandana 80 punkti.