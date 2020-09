Tänaku endine tiim vaevleb motivatsioonikriisis 

Hooaeg algas tegelikult viisakalt ning Esapekka Lappi tõi esimeselt kahelt rallilt neljanda ja viienda koha. Teemu Suninen lõpetas Mehhikos kolmandana. Kuid Rally Estonial sai selgeks, et koroonaviirusest tekitatud pausiga on konkurendid edasi arenenud. M-Sport ei suutnud poole aasta jooksul piisavalt autot testida ning kuuldavasti on tiimi tabanud tugevad rahaprobleemid.

„Midagi pole teha, oleme pettunud,“ tõdes Millener usutluses DirtFishile. „Mitmed „agad“ jäid õhku: kui Teemu vedrustus pidanuks vastu, oleks ta ilmselt teisena lõpetanud. Aga ta lõhkus vedrustuse ja see on reaalne olukord. Esapekka lõhkus rehvi ja vedrustuse. See kõik on osa mängust, aga meil ühes sõitjatega on raske püsida motiveerituna.“

Siinkohal on paslik meenutada Lappi ja Sunineni intervjuud enne Rally Estoniat, mis ei pakatanud samuti enesekindlusest:

Te pole suvel eriti autot testinud. Milline oleks selle taustal hea tulemus Rally Estonial?

Lappi: „Hea tulemus oleks, kui suudaksin tiimikaaslasi edestada.“

Suninen: „Nõus, tahaksin olla oma meeskonna kiireim.“