Legendaarne soomlane üllatas fänne meenutustega joomingutest: „Ma ei tea, kellele oli seda kõike vaja.“ 

Pitkämäki lõpetas karjääri mullu oktoobris. Tema jaoks kulges elumuutus suuremate probleemideta. „Individuaalsportlase jaoks on see lihtsam, sest nad on harjunud üksi olema. Muutus pole nii dramaatiline,“ vahendab Iltalehti odaässa mõtisklust.