KARM! Purustatud näoga vabavõitleja astub peagi altari ette 

Alpar kaotas kolmandas raundis Jessica-Rose Clarkile. Lisaks tekkinud verejooksule on naise näos hulk verevalumeid.

Clark lõi Alparit põlvega ning esialgu arvas kohtunik Chris Tognoni, et tegemist oli keelatud võttega, kuid videokordused tõestasid, et kõik oli legaalne ning matš jätkus. Siiski arvasid paljud eksperdid, et Alpari tervise huvides võinuks kohtumise pooleli jätta.