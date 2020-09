Kas rallikuningas pidas lahkumisetenduse? „Mul pole halli aimugi.“ 

Kindel on see, et oktoobrikuisel Sardiinia etapil ta ei stardi, sest seal saab Hyundai kolmanda piloodina võimaluse mullune võitja Dani Sordo. Seni on lahtine Belgia ralli koosseis, sest lisaks Ott Tänakule ja Thierry Neuville'ile noolivad oma võimalust Craig Breen, Sordo ja Loeb. Raske öelda, kellele boss Andrea Adamo panustab. Loeb on asfaldil alati tugev, kuid sama käib ka Sordo kohta.