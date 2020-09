TOHOH! Kahekordset vormel 1 maailmameistrit süüdistatakse 145 kuriteos 

Portaal gpblog.com vahendas, et 1972. ja 1974. aastal vormel 1 sarja võitnud Fittipaldi rabeles probleemide küüsis juba 2016. aastal. Toona nõuti temalt 6,5 miljonit eurot ja summa hüvitamiseks võeti ta käest ära mitmed autod ning võidukarikad. Nende konfiskeerimisega suutis Fittipaldi neli aastat tagasi probleemi edasi lükata, kuid nüüd on 73aastasel endisel vormel 1 sõitjal kaelas uued mured.

Nimelt vahendas Brasiilia väljaanne Folha de Sao Paulo, et võlausaldajad on Fittipaldi vastu esitanud uued kaebused ja neid pole esitatud mitte ainult paar tükki, vaid lausa 145. Kõigi nende kogusummana nõutakse endiselt vormelisõitjalt 8,6 miljonit eurot. Suurimaks nõudjaks on Bank Safran, kelle sõnul on Fittipaldi varjamas oma tegelikke varasid ja sissetulekuid, mistõttu on brasiillane kõrvale hiilinud oma finantskohustustest, kuigi elab ise Bank Safrani väitel USAs luksuslikku elu. Fittipaldi on oma advokaatide vahendusel süüdistusi eitanud.