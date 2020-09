Mäkinenil jagus oma endise sõitja Tänaku suhtes rohkelt kriitikat: ta käitus rumalalt ja ebasportlikult 

Veel mullu Tänakuga Toyotas koos töötanud Tommi Mäkinen sõnas, et tema endise sõitja käitumine oli kohutav. „Oti käitumine jättis temast täiesti rumala ja ebasportliku inimese mulje,“ rääkis endiselt Toyota tiimipealikuna ametis olev Mäkkinen. „Ma ei tahaks oma tiimis ühtegi sellist käitumismalli näha, aga nagu näha, siis teised tiimid on selleks valmis. Olin väga üllatunud, kui nägin teda aeglaselt sõitmas. See oli mulle tõesti suur üllatus. Meie spordiala ei ole selle jaoks mõeldud. See ala on mõeldud selleks, et annad endast kõik, mitte ei mängi strateegiamänge,“ rääkis pettunud Mäkinen Dirtfishi portaalile.