Tuntud ralliekspert andis Tänaku nädalavahetusele kriitilise hinde 

Tänaku jaoks oli Türgi ralli näol tegemist ebaõnnestunud nädalavahetusega, sest eestlase jaht kõrgetele kohtadele lõppes laupäeva hommikul. Nimelt tabas Tänakut tehniline viperus ja nii jäi tema Hyundai roolisüsteemi rikke tõttu kolmandal katsel tee äärde ning ralli üldvõidu nimel ta enam kihutada ei saanud.

Ralliportaali Dirtfish mainekas ajakirjanik Colin Clark jagas rallisõitjatele hindeid ja loomulikult teenis kõrgeima skoori ehk 10 punkti 10st Elfyn Evans. „Oli teada, et tegemist on ralliga, kus hobujõud on sama olulised kui ajujõud. Evans ei olnud kordagi kiireim seni, kui seda lõpuks vaja oli,“ kirjutas Clark Türgi ralli võitja kohta.

Toyota meestega jätkates teenis järgmise kõrge hinde ehk seitsme Kalle Rovanperä, kes lõpetas ralli neljanda kohaga. „Ta ei olnud samal tasemel kui Rally Estonial, aga võib-olla oli see aimatav. Teame, kui hullumeelselt kiire võib Rovanperä olla kiiretel kruusateedel, aga see nädalavahetus oli selleks, et õppida toime tulema millegi hoopis teistsugusega,“ analüüsis Clark Rovanperä rallit.

Kolmanda Toyota mehena teenis tuntud rallieksperdilt hinde Sebastien Ogier, kes jättis pühapäeval ilmnenud mootoririkke tõttu ralli pooleli ja kaotas seetõttu üldarvestuses esikoha tiimikaaslasele Evansile. Ogier’le pani Clark hindeks vaid 4 silma.

Hyundai tiimi meestest teenis Dirtfishi portaali ajakirjanikult kõrgeima hinde üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, kes sai rallil kolmanda koha. „See oli üheksakordselt maailmameistrilt silmapaistev esitus, mis näitas, et rallis loevad alati nii kogemus kui kiirus,“ kiitis Clark, kes andis Loebile hindeks üheksa punkti kümnest.

Kaheksa punkti teenis Thierry Neuville, kes lõpetas ralli teise kohaga. „Ta pani edukalt selja taha Rally Estonia tohutu pettumuse (Neuville sõitis puule otsa ja pidi katkestama- toim) ja võitis seekord 12st katsest kokku seitse, teenides lisaks punktikatse võitjana viis punkti. See taaselustas tema võimalused võidelda selle aasta WRC üldvõidu eest. Neuville tõetas taas, et oli sama kiire kui tema lähimad rivaalid,“ kiitis Clark.