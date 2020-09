Jalgpall Välismaal karastunud vutitreeneri karm tõdemus: Eesti trennide intensiivsus on nõrk, selle pealt ei saagi midagi tulla Kaspar Koort , täna, 22:00 Jaga: M

IMESTUNUD PILGUL: Eesti koondislane Mihkel Ainsalu (keskel sinises särgis) vaatab oma grusiinist kolleegi jõu- ja ilunumbreid. Üritavad meie mehed, mis nad üritavad, kuid õnnestumisi on Eesti jalgpallis viimasel ajal selgelt liiga vähe. Foto: Erki Pärnaku

Viimased 12 aastat välismaal töötanud jalgpallitreener Jaanus Reitel (36) nentis Õhtulehe jalgpalli-podcast’is „Kolmas poolaeg“, et Eesti jalgpalli praeguse mitte just kõige rõõmsama seisu juured peituvad noormängijate treeningtöö kvaliteedis: võrreldes Euroopa suurte jalgpalliriikidega on trennid Eestis märksa väiksema intensiivsusega ning vahet muu ilma vutiga võimendab veelgi nõrk trennisisene konkurents.