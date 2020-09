Jalgpalliliit palub valitsuselt kolmandate riikide koondiste jaoks eriluba 

Köik mängud toimuvad üle-euroopalist ranget koroonaviiruse vastase võitlemise juhendit (UEFA Return to Play Protocol) järgides, mis tähendab kõigile koondistele reisimist tellimuslennuga, ööbimist neljatärnihotellis eraldatud korrusel, liikumist ainult marsuudil Iennujaam-hotelI-staadion, näomaski kandmist kõigis avalikus ruumis viibimise hetkedel jms. Mängud peetakse pealtvaatajateta. Staadionid on jaotatud tsoonideks, kus delegatsioonidega kokkupuutuvate isikute arv on viidud miinimumini. Võistkonnad saabuvad Eestisse mängueelsel päeval ja lahkuvad koheselt mängujärgselt ehk Eestis viibimise periood on maksimaalselt 48 tundi.