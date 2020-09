Tour de France’i räsib dopinguskandaal, vahi alla on võetud kaks inimest 

Prantsusmaa uudisteagentuur AFP vahendas, et kohalik politsei on seoses tänavuse Tour de France’iga algatanud eeluurimise. Selle põhjuseks on asjaolu, et tuuril osalenud Arkea-Samsici meeskonna mõningaid liikmeid kahtlustatakse sohitegemises. Prokurör Dominique Laurensi väitel on uurimise aluseks „paljude terviseprobleemide, sealhulgas narkootikumide leidmine.“ Ta lisas, et on tuvastatud ka „meetod, mida võib käsitleda dopinguna.“

Eelmisel kolmapäeval, kui Tour de France alles kestis, otsiti läbi Arkea-Samsici tiimiliikmete hotellitoad, lisaks küsitleti ka meeskonna rattureid Nairo Quintanat ja Dayer Quintanat. Tiimi mänedžer Emmanuel Hubert kinnitas, et läbiotsimine tõesti toimus, kuid keeldus eelmisel nädalal rohkem kommentaare jagamast. Väljaande L’Equipe andmetel oli läbiotsimise teostanud kohaliku terviseorganisatsiooni huviorbiidis Nairo Quintana, kuid reid ei olnud kooskõlastatud Prantsuse antidopingu agentuuriga.