KINDEL: kahekordne F1 maailmameister naaseb kuninglikku võidusõidusarja 

Nüüd on aga 2005. ja 2006. aastal maailmameistriks kroonitud Alonso naasmas vormel 1 sarja. Eile külastas ta oma uue tööandja Renault’ tehast ja hakkas suureks tagasitulekuks astuma esimesi samme. „On väga vaimustav olla tagasi tehases,“ vahendasid vormeliportaalid Alonso sotsiaalmeedia postituste sisu. „Tulin Renault tiimi juba 2002. aastal, kui olin 21aastane. Tean siin igat nurka, koridori, ust. Tänane on olnud väga eriline päev. Me oleme (ettevalmistustega) alustanud,“ kirjutas hispaanlane.

Renault meeskond tegi samuti oma sotsiaalmeediasse postituse ja seal võeti Alonso soojalt vastu. „Võistlusvorm seljas ja saapad jalas! Ta on tagasi Enstone’is, et meie inseneridega kohtuda. Tere tulemast tagasi, Fernando. Hakkame 2021. aasta hooaja ettevalmistusega peale, või mis?“ seisis Renault Twitteri postituses.

Kahekordne maailmameister Alonso võitis oma tiitlid just Renault’ masinatega ja kokku on tal Renault roolis õnnestunud võita 17 F1 etappi. Kokku on Alonso võitnud 32 etappi, starte on tal vormel 1 sarjas kirjas 311.