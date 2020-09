Tänak kasutas Türgi ralli laupäevast ebaõnne kavalalt ära 

„Jah, me saame paremad olla ja usun, et sel nädalavahetusel ei näidanud me oma parimaid esitusi. Kokkuvõttes on meil veel tööd teha ja loodetavasti enam-vähem teame, mida teha, et saaksime paari nädala pärast Sardiinias tugevamad olla,“ rääkis Tänak ralliportaalile Dirtfish. „See (Sardiinia ralli eelne testimine) saab kindlasti olema väga tähtis. Oleme selleks juba valmistunud: terve laupäeva saime ideid koguda, mida tegema peaksime, ja kindlasti ootan seda juba väga,“ andis eestlane mõelda, et kui ta Türgi rallil enam edasi kihutada ei saanud, kasutas ta vaba päeva uuele rallile mõtlemiseks.