Üle kuu aja üksinduses. „Kui see läbi saab, löön palli nii palju väravasse kui jaksan ja viin elukaaslase restorani.“  

Mis mind muretsema paneb on see, et mis saab peale isolatsiooni lõppu. Ma olin otseses koroonakoldes mitmeid nädalaid tagasi ja sellest ajast peale on mulle tehtud üheksa testi, mille kõigi tulemused on olnud negatiivsed.

Ungarisse reisimisel ja sealt tagasi kandsin ma ainult maski (v.a jalgpalliplatsil) ning hoidsin teadlikult kõigist eemale. Seetõttu ma ei mõista, miks meile negatiivsetele testi andjatele uuesti oli vaja määrata just 14 päeva isolatsiooni. Miks mitte näiteks seitse päeva ja kui test jälle negatiivne, siis saab tavaellu naasta. Kõik asjaosalised saavad aru, et kogu see olukord on läinud üle kontrolli ja kahju on tõdeda, et keegi otseselt vastutust nagu ei võtagi.

Millega üldse te selle kuu jooksul oma päevi olete sisustanud?

Hotellis olles olid need päevad lihtsalt ühed aja ära kulgemised, sisutühjad ja igavad. Nelja seina vahel tuli kuidagi enda tuju üleval hoida ehk lugesin raamatut, tegin trenni ja üritasin hoida end tegevuses.

Õnneks septembri alguses algasid mul magistriõpingud ja see on aidanud end vaimselt terava ja värskena hoida ning samuti ka tegus olla. Distantsõpe ei ole küll lihtne olnud, kuna kõik loengud siiski toimuvad koolis (eranditult mõned õppejõud laevad ka loengud internetti), aga rahul olen ma selle üle siiski. Hoiab pea värskena ja tunnen ennast produktiivsena. Füüsiline vorm on ka hea, teen igapäevaselt trenni, aga küsimus on pigem selles, et milline on minu jalgpalli vormi. Muidugi ei jõua ma ära oodata, et millal mind platsile taas lubatakse.

Mis on esimene asi, mida pärast isolatsiooni lõppu teha kavatsete?

Isolatsioon saab läbi selle nädala jooksul. Tegevus, mis ma kohe esimesel võimalusel jalgpalliga seoses tegema lähen, on see, et lähen löön palli nii palju väravavõrku kui jaksan. Igatsus on jalgpalli järele on tõsiselt suur ning seda kinnitas telekast Kalju ja FCI Levadia mängu vaatamine. Ma pole veel sellist emotsiooni tundnud ühtegi mängu vaadates, et niivõrd suur viha näidata ja tahe mängida on sees. Isegi kui see mäng võis tunduda ebaõiglane, siis Nõmme Kalju näitas Levadia vastu pühapäeval, et milline on meeskonna sisu ja ma usun, et see sisu on veel suuremgi.