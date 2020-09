Muutus Tänaku konkurentide juures: Mäkinen lahkub tiimipealiku kohalt 

Toyota meeskond teatas täna, et Mäkineni asemel hakkab WRC-tiimi juhtima hoopis Toyota Gazoo Racingu Euroopa osakond. „Oleme õnnelikud, et nagu planeeritud oli, otsustas Toyota nüüd üle võtta WRC-tiimi opereerimise,“ seisis autotootja üsna segasevõitu pressiteates. Lisati, et nüüdsest Euroopa osakonna manageerimise all toimiv WRC-tiim jätkab tegutsemist Soomes Jyväskyläs ja Tallinnas (tehas asub Tallinna külje all Peetris).