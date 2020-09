Eesti suusatajatega seotud dopinguskandaali koputaja taganes oma väidetest 

Nüüd on mees oma sõnad tagasi võtnud. „Mina, Johannes Dürr, võtan tagasi oma väited selle kohta, et Austria suusaliit vaikimisi tolereeris dopingut,“ kirjutas mees oma Facebookis. „Täpsemalt (võtan tagasi) väited selle kohta, et alaliit jättis dopingukasutamisele tähelepanu pööramata ja/või oli sellega nõus, kuni dopingut tarvitav inimene vahele ei jää.“