Andre Pärn meenutab karjääri algusaastaid: ma ei suutnud suud kinni hoida ja nii need probleemid tekkisid 

Aastat isegi niimoodi peast ei tea, aga kõige tõsisem oli teine vigastus. Esimene oli lihtsalt ristatisidemete vigastus.

Kas sealt edasi oligi järgmine suurem verstapost välisleping Lulea Plannja Basketiga?

Selle lepingu sain tänu viimasele Kalevis veedetud aastale, kui mängisime Balti liigat ja sealt tuli juba leping Plannja Basketi poolt. Liiga nimi oli vist NEBL, kus olid Soome, Rootsi ja Leedu satsid. Ei meenu, kas seal Läti omad ka olid. Mu arust oli see (Šarunas) Marciulionise käivitatud liiga, kus lennud ja kõik asjad olid tasuta. Seal läks viimane aasta väga hästi ja mängisime Plannja vastu kaks korda ning mõlemad mängud mul õnnestusid. Siis polnud veel agente ega midagi. Selles mõttes läks tolle üleminekuga hästi, et Plannja sai wild card'iga Suproligasse. Euroliiga läks sel hooajal pooleks, oli ULEB-i Euroliiga ja Suproliga, nii et sain väga-väga heas liigas mängida. See oli super kogemus!

Plannjaga samas alagrupis oli Suproligas veel Oostende Telindus, kus mängis Kullamäe, ja veel mitmeid nimekaid klubisid, eesotsas Istanbuli Efes Pilseni ja Tel-Avivi Maccabiga. Saalid olid rahvast pungil ja möll käis?

Gert mängis Oostendes jah ja minu mäletamist mööda tuli sinna poole hooaja pealt ka Rauno Pehka. Rahvahulk olenes saalist, igal pool polnud, aga Maccabiga nende kodus mängida oli ikka omaette kogemus, kui nende ultrad seal möllavad. See oli äge.

Kuidas olid Plannjas treeningtingimused võrreldes Eestis kogetuga?

Treeningmahtude osas ma sellist šokki, nagu Kalevis karjääri alguses, ei saanud enam kusagil. Okei, tegelikult sain ka, aga veidi hiljem. Keha oli juba suurte koormustega harjunud ja juba oskasid arvestada, et hooaja alguses on igalt poolt valus ning sinna pole midagi parata. Treeningmetoodikad olid natuke ikkagi erinevad. Näiteks soojendus oli treeningul eraldi osana. Tänasel päeval mõtled, et mis mõttes eraldi osana, see ju ongi nii. Aga tegelikult see kogu aeg pole Eestis nii olnud, et tehakse soojenduse plokk, vastupidavuse plokk, siis taktika osa ja nii edasi. Keha ettevalmistus oli Rootsis juba siis nii põhjalik, Eestisse tuli kõik veidi hiljem.