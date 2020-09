Henri Drell on kogenud peatreeneri abil leidnud uue hingamise: tahan jääda Pesarosse 

Drelli sõnul on talle väga positiivselt mõjunud horvaadist peatreener Jasmin Repeša, kes liitus klubiga sellel suvel. "Õppisin Euroliiga kogemusega treeneri käe all superkarika mängudes väga palju. Nüüd arvan, et olen uueks hooajaks valmis, nagu on seda ka meeskond," selgitas Drell, kelle sõnul on 59aastasel horvaadil selge ja huvitav visioon.