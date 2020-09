Dirki ja Konradi salakohtumine – ühes osas suusalegend Raul Olle 

2017. aasta 11. veebruari pärastlõunal kell 15.11 maandus suusatreener Mati Alaveri mobiiltelefonile välismaalt saadetud saksakeelne SMS. „Sinu kolleeg tuleb ju kindlasti autoga. Minu kolleeg Dirk ootab alates 15.45 all sissepääsu juures parkimisplatsil. Minu kolleeg on peaaegu 2 m ja tal on väike reisikott kaasas.“