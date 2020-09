Eesti jäi Lätis toimunud „kodumängus“ Venemaa marutule alla. Peatreener kaotusest: näitasime võitluslikkust ja taktikalist küpsust 

Peatreener sõnas, et Venemaa parem esitus teisel poolajal oli mitme aspekti kokkulangemine - nii enda esituse parandamine kui ka Eesti naiskonna väsimus. “1:0 seis ei olnud nende jaoks piisav ja nad olid pettunud, mistõttu oli oodata mingisugust reaktsiooni. Nad on Euroopa tippmängijad ja neil on eneseuhkus, mille najal taheti mängu rohkem domineerida. Hakkasid mängima kiiremaid sööte ning mängutempo kasvas. Kui esimesel poolajal suutsime sellega toime tulla, siis teise poolaja intensiivsus oli suurem. Marina Fedorova tuli vahetusest vasakule äärele ning see oli võtmetähtsusega vahetus. Jätkasime südikalt, aga kui esimesel poolajal oli meil mõned võimalused üleminekuid teha, siis teisel poolajal kaitsesime sügavamal ning seetõttu kadus side teise väljakupoolega.”

Eestit ootavad järgmisena ees valikmängud oktoobrikuu lõpus. 23. oktoobril mängime võõrsil Hollandiga, 27. oktoobril on meie vastaseks Sloveenia. Eesti naiskond on kuue mänguga teeninud ühe viigipunkti ja on kuue naiskonna seas viiendal kohal. Sama punktisummaga on viimasel tabelireal Türgi. Holland on parimana kirja saanud 21 punkti (7-st mängust), Venemaal (6) ja Sloveenial (7) on kirjas võrdselt 12 punkti ja Kosovo on kuue mänguga kirja saanud üheksa punkti.