Kristjan Port Alaveri saagast: Eestis süüdi mõistmine ei välista süüdi mõistmist Saksamaal  

"Antud loo puhul on see aken suhteliselt kitsas, pelgalt selle aegumise tõttu ka," ütles Port. "Kuid märgid [dopingupettusest] hakkasid ilmnema juba aastatest 2008–2009 Vitali Bernatski juhtumiga. Sellele järgnes 2011. aastal Andrus Veerpalu juhtum ning 2019. aastal Seefeld. See on pikem konsiilium teemat, mida meedia kui neljas võim peaks käsitlema detailsemalt."

Kuigi Eesti uurimine on selgelt tõestanud Mati Alaveri seotuse Saksa dopinguarsti Mark Schmidti süsteemiga, siis hiljuti Münchenis alanud Schmidti ja tema kaasosaliste üle käivas kohtuprotsessis Alaveri süüpingis ei ole. Kristjan Port siiski ei välista, et "Kindrali" hüüdnime kandud eestlane peab ka Saksamaal oma tegude eest vastust andma.

"Esiteks on Müncheni kohtuloos 26 istungit ning me ei tea, millal Alaver peaks kohale kutsutama. Teiseks on rahvusvahelise koostöö käigus käidud siin inimesi üle kuulamas ja tõendeid kogumas – koostöö puhul ei pea tingimata sinna kohale minema, vaid seisukohad ja faktid tuvastatakse siin Eestis, ning seepärast ei pea see protsess niivõrd laval nähtav olema. Münchenis lõpevad kohtuistungid 21. detsembril, sinna on veel päris pikk tee käia," kõneles Port.