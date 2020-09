Raul Olle: Mati polnud hüpnotisöör, usalduse aluseks olid tulemused 

Olle väitel ta sakslast ei tundnud ning ta polnud kursis ka sellega, et Alaver teda sakslastega suheldes "oma sõbraks Konradiks" nimetas. Antud juhtum oli Olle sõnul ainus, kui ta Alaveri niimoodi aitas.

Antud episoodi kõrval veelgi märkimisväärsem on aga ülekuulamisprotokollis leiduv Olle tõdemus: "Ta (Alaver – toim) ei ole mulle kunagi pakkunud võimalust või soovitanud kasutada dopingut. Juhul kui ta siiski oleks mul soovitanud dopingut kasutada, oleksin ma selle pakkumise peale tõsiselt mõelnud.“

Olle, kes harjutas Alaveri näpunäidete järgi 1996.–2007. aastani, rõhutas täna ennelõunal Õhtulehele, et selle taga oli tohutu usaldus Alaveri kui treeneri vastu.

"Teiste koha pealt on raske öelda, aga need aastad, kui mina Mati all treenisin, siis usaldus treeneri vastu oli suur, jah," nentis Olle.