Marko Kilp: võib öelda küll, et täna on kurb päev Eesti suusatamise jaoks 

Õhtuleht uuris, mida arvab juhtunust suusataja Marko Kilp, kes antud juhtumiga seotud ei ole. „Ütleme nii, et hetkel ei tahaks vana asja meenutada, vaid pigem helgema päeva või tuleviku poole vaadata. Igasugune negatiivne meediakajastus sportlaste elu lihtsamaks ei tee, nii et seetõttu ei jagaks ma selle kohta väga palju kommentaare,“ rääkis Kilp täna Õhtulehele.

26aastane murdmaasuusataja lisas, et Alaveri kriminaaltoimiku avalikustamine muudab ilmselt Eesti suusatajate elu. „Kindlasti,“ vastas Kilp küsimusele, kas täna avalikuks tulnud informatsioon teeb tema ja teiste suusatajate elu raskemaks. „Arvan, et on toetajaid ja inimesi, kes teevad emotsiooni pealt otsuseid. Kui kõik meediaväljaanded on täis samasugust informatsiooni, siis eks see jätab mingi jälje.“