Talisport Endised suusakoondislased: midagi üllatavat Alaveri toimikutes polnud Eigo Kaljurand , täna, 14:36

Mati Alaver Foto: Tairo Lutter

Eesti endised suusakoondislased Aivar Rehemaa, Priit Narusk ja Timo Simonlatser tunnistavad, et kolmapäeval avaldatud Mati Alaveri toimikutes midagi üllatavat polnud – kes soovis, see sai juba varem pusletükkidest pildi kokku panna. Nende sõnul on mees saanud õiglase karistuse ja noorsportlaste huvides võiks teema rahule jätta.