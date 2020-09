Raido Ränkel: Eesti murdmaasuusatamine on päris põhjas, valgust väga ei paista 

Kui varasemalt väitis kogenud suusatreener Mati Alaver, et talle saab mullu Seefeldis lahvatanud dopinguskandaalis süüks panna vaid seda, et vahendas sportlastele dopinguarsti tiitli teeninud Mark Schmidti kontakti, siis värskelt avalikustatud kriminaaltoimik räägib sootuks teist juttu. Sealt selgub, et Alaver oli suuremat sorti niiditõmbaja ja teadis dopingutarvitamisest hoopis rohkem, kui seni mõista on andnud. Õhtulehe pikemat lugu Alaveri kohta saab lugeda siit.