SUUR KÜSIMUS: kuidas uurida enam kui kümne aasta taguseid dopingukahtlusi? 

Ta viitab, et Mati Alaveri kriminaaluurimine toimus suures pildis väga kitsas ajaraamis. Kaugemasse aega jäävaid potentsiaalselt väärtegusid on aga keeruline lahata, sest karistusseadustiku alusel saab uurida kuni viis aastat vanu rikkumisi, antidopingumaailmas on selleks piiranguks kümme aastat. Alaveri ja Eesti suusatamist saadavad kahtlused tunduvalt kaugemast ajast. Eesti Antidopingu juht Henn Vallimäe tunnistab, et nad tõttaks hea meelega neljandale võimule appi. Pole välistatud, et kokku kutsutakse nii-öelda Alaveri komisjon, nagu omal ajal toimis spordiarst Vitali Bernatski ütlustele tuginenud uurimisrühm.

Ka Bernatski rääkis juhtumitest, mis olid seaduse silmis aegunud. Vallimäe sõnul tundis arst reegleid ning just seetõttu julgeski ta oma lood avalikustada. Politseid ei saanudki eriti kaasata, sest kõik lood olid aegunud. Küll aga võttis antidoping toimuva iseseisvalt luubi alla. Kas tehtud töösse suhtuti aastate eest adekvaatselt ja piisavalt tõsiselt, on omaette küsimus. Küll aga on raportist endiselt kasu.

„Aasta tagasi lasin selle tõlkida inglise keelde. Andsime raporti Rahvusvahelise Suusaliidu uurijatele, kes vajasid seda just Team Haanja kontekstis. Kui sarnane komisjon uuesti kokku panna ja hakata uurima võimalikke enam kui kümne aasta taguseid juhtumeid, siis oleks tegemist ehk hea viisiga survet avaldada ning pakkuda potentsiaalsetele vilepuhujatele võimalus rääkida ananüümselt oma lugusid.“

Vallimäe kinnitab, et kuna Alaveri toimiku osaline avalikustamine on niivõrd värske teema, siis ei oska ta veel täpselt öelda, kuidas käitub antidoping lähitulevikus. Nemad teavad praegu toimiku sisust sama palju kui avalikkus. Lähiajal selgub, kas antidoping saaks kasutada ka kinni kaetud lõike. „Pehmelt öeldes võib eeldada, et toimikus võib olla vihjeid rohkem kui nende viie kohta (Alaver, Andrus Veerpalu, Karel Tammjärv, Algo Kärp ja Andreas Veerpalu - toim), kes seni on läbi käinud. Võimalik, et tegelikult on politseil mõned vastused olemas.“

Siinkohal võibki võimaliku Alaveri kaugemat minevikku uuriva komisjoni loomine ja ka töö olla häiritud. Vallimäe ütles, et ta kavatseb suhelda nii politsega, WADAga ja rahvusvahelise alaliiduga, et täpselt kaardistada, mida saavad nad oma infost jagada. Seni on käinud paralleelselt mitmeid uurimisi, kus on igal pool oma reeglid. „Kas postkriminaalne uuring läheks näiteks WADAga vastuollu?“ toob ta välja ühe näite võimalikust kitsaskohast.

Mingis mõttes ei eristuks antidopingu sekkumine palju ajakirjanike tööst, kes pidevalt püüavad näiteks Alaveri ja Veerpaludega kontakti saada. „Piltlikult öeldes puudub ka meil relvakandmise luba,“ sõnab Vallimäe. „Minu poolt kummardus ajakirjanikele, teie töö pole lihtne.“