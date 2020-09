Peep Pahv: kindlasti pole Alaveri karistus piisavalt karm 

"Probleem on selles, et Veerpalu medalid on võidetud nii ammu. Isegi kui kuskilt tuleks välja, et need on dopinguga saadud, siis ega see medalitesse enam ei puutu, need jäävad talle alles. Puhtana ei ole ta välja tulnud, Saksamaal ja Austrias käivad protsessid. Seal on seadused palju karmimad. Eestis ongi dopingureeglid liiga leebed. Arvan, et sealt mingid otsused tulevad ja need ehk ei ole nii leebed, kui oli Mati Alavari otsus Eestis," selgitas Pahv.