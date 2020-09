Alaveri kaitsja andis mõista, et suusatreener võiks avalikult selgitusi jagada: nii on kõigil lihtsam

"Ütleme nii, et minu isiklik arusaam asjadest on selline, et alati on parem teatud asju selgitada, mingid mõtted-seisukohad välja öelda," sõnas Pilv. "Kui palju, kui põhjalikult, see on konkreetse juhtumi küsimus. Arvan, et on lihtsam kõigil. Nii neil, kes infot ootavad, kui ka neil, kellelt infot oodatakse."

Toimiku avaliku osa üks põnevamaid osi olid Alaveri märkmed Karel Tammjärve pressikonverentsile järgnenud kümne päeva jooksul. Pilv ei soovinud kommenteerida, kas selline tegevus on mõistlik. "Iga inimese harjumused on erinevad, me kõik teeme elus märkmeid. Ilmselt me ei mõtlegi paljudele asjadele tuleviku mõttes," lausus ta.

Kuivõrd Pilv mängis olulist rolli ka kümnendi alguses Andrus Veerpalu kasvuhormooniskandaalis, mis lõppes suusataja juriidilise võiduga, uuris saatejuht Liis Lusmägi, kas Pilv tunneb praeguste sündmuste juures ka endal mingit vastutust.

"Mäletan, et siin mingi aasta tagasi ajakirjanikud, kui nad hästi aktiivselt sel teemal kirjutasid, jätan nimed nimetamata, püstitasid küsimuse, et kõik need isikud – teadlased, advokaadid –, kes Andrus Veerpalu asjas tööd tegid ja tema kaitseõigust tagasid, et need on justkui vastutavad selle eest, mis on Eesti suusaspordis juhtunud. Ma kindlasti ei nõustu sellega," ütles Pilv.

"Iga elukutse esindajal on oma ülesanne, oma koht siin elus. Kõik teeme oma tööd. Mitte ainult Eestis, vaid ka mujal kaastakse eri spetsialiste selleks, et teatud olukordades kellegi õigusi kaitsta või neid teatud olukordades, kas õigustada või luua olukordi, mis toovad kaasa leebema vastutuse. Seetõttu kaitsja või advokaadina tunnen eelkõige seda, et minu roll on olnud kaitseõiguse teostamine nende sündmuste järgselt, mis on aset leidnud. Nii nagu see tavaliselt on. Ma ei ole – arvan, et ükski advokaat pole – kaasas sellega, et koos mõeldakse, koos plaanitakse, koos tehakse. Jah, mõningates äri- ja tsiviilõiguslikes asjades võib see nii olla, aga antud juhul kindlasti mitte."

Eilses ETV saates "Pealtnägija" sõnas Pilv, et Alaver ei tunnista enda süüd. "Kokkuleppemenetlus kehtiva seadusandluse järgi ei eelda oma süü tunnistamist ega ka üksikasjalike ütluste andmist toimunu kohta. Põhimõtteliselt on selle kohta täpsemad, põhjalikumad selgitused andmata. Kindlasti ta ei ole ennast esitatud süüdistuses ja kirjeldatud tegudes süüdi tunnistanud," märkis Pilv.