Alaveri kaitsja: kindlasti ei ole ta ennast tegudes süüdi tunnistanud 

"Kokkuleppemenetlus kehtiva seadusandluse järgi ei eelda oma süü tunnistamist ega ka üksikasjalike ütluste andmist toimunu kohta. Põhimõtteliselt on selle kohta täpsemad, põhjalikumad selgitused andmata. Kindlasti ta ei ole ennast esitatud süüdistuses ja kirjeldatud tegudes süüdi tunnistanud," sõnas Pilv.

Karistuse on Alaver aga vastu võtnud.

Uurijad leidsid Alaveri maja läbi otsides tühje retseptiblankette, millel oli peal endise koondisearsti Tarvo Kiudmaa allkirjatempel. Avalikuks tehtud kirjavahetuses tuvastati, et endine suusatreener oli neid blankette küsinud korduvalt. Arst möönis oma tegusid põhjendades, et see oli küll ebatavaline, ent samas ta jäi nõutuks, mida selle asemel tegema pidi. Juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni sõnul oli selline tegutsemine absurdne.

"Minu arvates on selline selgitus jabur. Ükskõik, kellel meist tõenäoliselt ei ole perearsti, kes on valmis meile üle andma lihtsalt tühjad retseptiblanketid ja ütlema, et minge ostke endale neid ravimeid, mida ise heaks peate ja sellises koguses, nagu retseptile märkida tahate. Tegelikult ükskõik, millised arstid peavad teenust osutades pidama haiguslugu, märkima sinna üles, miks ja millised ravimid kirjas on. See olukord kõlab absurdselt," sõnas Pern.

Eesti Antidopingu nõukogu liige ning Mati Alaveri juhtumi kriminaaluurimises eksperttunnistajana osalenud Kristjan Port tõdes, et juhtunust on keeruline õppida.