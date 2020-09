MM-sarja liider: piisab ühest katkestamisest ja kõik on jälle pea peale pööratud 

"Nii on parem, kuid ma pole sellele liiga palju mõelnud. Kes teab, mis enne hooaja lõppu veel juhtuda võib. Teame, et piisab vaid ühest katkestamisest ning kõik on jälle pea peale pööratud. Meil on järgmistel rallidel vaja rahulikult oma asja teha," vahendas Evansi sõnu portaal Autosport.

Viimati võitis britt MM-sarja 2001. aastal, kui maailmameistriks tuli Richard Burns. Kuid pärast Türgi etappi, kus nii Ott Tänak kui ka Sebastien Ogier pidid katkestama, on Evansil kaks rallit enne lõppu 18 punkti suurune edu. Mõistagi ei pakkunud sellisel moel liidrikoha napsamine täit rahulolu.

"Muidugi olen õnnelik, kuid ma ei saa öelda, et see oleks mu magusaim võit olnud. Niimoodi ei taha keegi võita. Saime küll häid punkte ning nende järgi ka läksime. Õnneks on mõnes mõttes tegu loteriiga, kus piloodi roll on üsna väike. Tol korral vedas meil, ent oleme leidnud end ka halvemast olukorrast. Usun, et peame võidu üle õnnelikud olema," lisas Evans.