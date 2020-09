Itaalias skandaali sattunud Suarez vahetab hoopis Hispaania sees klubi 

Kõik märgid näitasid, et Suarez liitub Torino Juventusega. Et üleminek teoks saaks, pidi Suarez hankima Itaalia kodakondsuse (Juventusel on väljastpoolt Euroopa Liitu pärit mängijate limiit täis). Sisuliselt oli uruguaylasel tarvis läbida keeleeksam, mida ta käiski eelmisel nädalal Perugias tegemas.