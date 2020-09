17aastane Eesti jalgpallur näitab end Inglismaa tippklubile 

Kui Tõugjas on alles testimisel, siis esmaspäeval sõlmis Tottenhamiga kolmeaastase lepingu 17aastane FC Flora kaitsja Maksim Paskotši, kes liitub esialgu klubi akadeemiaga. Samal päeval tuli teinegi rõõmusõnum: 17aastane ründetalent Oliver Jürgens sõlmis profilepingu Itaalia tippklubi Milano Interiga.

15. septembril tuli uudis, et Paide linnameeskonna 19aastane ründaja Kristofer Piht liitub aastase laenulepingu alusel Itaalia esiliigaklubiga S.P.A.L., kus ootas teda juba varasemast 19aastane Georgi Tunjov. Tõsi, Piht alustab esiti noortemeeskonnas.

Ka see pole veel kõik! Tallinna Kalev teatas 26. augustil, et nende 16aastane kasvandik Martin Vetkal sõlmis kolmeaastase profilepingu Itaalia kõrgliigaklubiga AS Roma. Esialgu liitub Vetkal Roma U17 võistkonnaga.