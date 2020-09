FOTOD | Kohalike naiste meelaid tagumikke kiitnud korvpallitäht sai Hiina liigalt eluaegse mängukeelu 

Ty Lawson sattus pahandustesse, kui ta postitatas eelmisel nädalavahetusel Instagrami pilte, kus ta tantsid kohalike naistega ja kiitis nende tagumikke. Neile olid lisatud kommentaarid, et "Chinese women got cakes on the low" (Hiina naistel on pringid tagumikud - E.K.) ja "Yolo i guess" (Sul on vaid üks elu - E.K.).

Lawson ei leia, et ta oleks midagi valesti teinud. "Mulle öeldi, et ma ei tohiks seda kommenteerida, kuid pean ennast kaitsma. Olen ilmselt kõige vähem rassistlik inimene. Kes mind Hiinas tunneb, teab, et ma pole selline inimene," selgitas 32aastane kossuäss.

"Ma ütlesin ju, et tal on kena keha. Ja tantsisin ööklubis, mitte striptiisiklubis. Ma ei seksinud naisega ega olnud lugupidamatu," jätkas ta.