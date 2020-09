Zlatan Ibrahimovic andis positiivse koroonatesti 

38aastane Zlatan Ibrahimovici pidi koos Milani esindustiimi mängijatega andma koroonatesti, kui selgus, et nende keskkaitsja Leo Duarte on viirusega nakatunud. Sellal kui ülejäänud tiimi tulemused tulid tagasi negatiivselt, siis Rootsi ründetuusal nii hästi ei läinud, kirjutab Corriere della Sera.

"Oleme teavitanud terviseametnikke ja mängija on suunatud eneseisolatsiooni," teatas AC Milan. Serie A avamängus kaks väravat löönud rootslane peab jääma karantiini kuni ta on annab negatiivse testi, mistõttu jääb ta kindlasti eemale Euroopa liiga kohtumisest Bodo/Glimtiga.

Duarte positiivne proov tähendab ühtlasi seda, et Itaalia endisel suurklubil on järgmises mängus kasutada vaid kaks tervet keskkaitsjat. Kuna Alessio Romagnoli ja Mateo Musacchio ravivad hetkel vigastusi, siis ainsad mänguvõimelised mehed on Matteo Gabbia ja Simon Kjaer.