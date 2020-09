OTSEBLOGI: kas Flora jõuab sammu kaugusele Euroopa liigast? 

Võrreldes koduse Reykjaviki mänguga on Floral algkoosseisus üks muudatus. Martin Milleri asemel alustab algkooseisus Markus Soomets. Paha uudis on, et Maltale kaasa sõitnud Ken Kallaste pole mängukõlbulik ehk teda pole pingilgi. Teisalt sai Marco Lukka möödunud mängus väga kenasti hakkama.