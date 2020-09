Mati Lilliallik: virtuaaljooks kannab parimas mõttes algset olümpiamõtet 

Eks ta nii ongi. Tavapärase suure ürituse korraldamise protsessi mõned alalõigud, näiteks liikluskorraldus, jäävad nüüd välja. Samas panustame IT lahendustesse ja klienditeenindusse – teisisõnu tahame hoida head suhet jooksusõpradega. Suhtleme jooksjatega igapäevaselt, näiteks tuleb tutvustada, kuidas käib tulemuste laadimine. Küsimusi on osalejatel kümneid kordi rohkem kui tavaliselt. Kõige krooniks oleme praegu sisuliselt keskmise suurusega postkontor: medalid ja särgid tuleb ju pakendada, sinna aadressid peale panna ja siis postitada.



Kas jooksjate tulemused on sel aastal paranenud või on siiski nii, et kui jooksusõber jookseb üksi või sõbraga, siis tulemus ikkagi ei tule nii hea? Kaasvõistlejad annavad ju indu juurde, aga tänavu on nad vaid virtuaalsel kujul...

Ma arvan, et sellise spekulatsiooni tegemine on mõttetu. Virtuaaljooks kannab kõige paremas mõttes just olümpiamängude algse aate põhimõtet ehk siis tähtis pole võit, vaid osavõtt. Ja siin pole tulemuste rittaajamisel mitte mingisugust mõtet, sest puudub võrdlusmaterjal. Inimesed jooksevad erinevates paikades: kes jookseb allamäge, kes ülesmäge, kellel on tuuline ilm, kellel mitte. Siin saab igaühel mõõtkavaks olla ikkagi oma eesmärk või varasema tulemuse ületamine.



Kõige magusam asi on jooksjatel sel sügisel ära jäänud – koos jooksmine suures massis –, aga kas virtuaaljooksu mõte on hoida jooksjate kogukonna ühistunnet üleval? On ju harjutud septembris Tallinnas jooksma ja sel aastal on küll asjalood teistsugused, aga üritus ikkagi toimub.

Meie selle aasta tunnuslause ütleb, et jookseme eraldi, aga siiski koos. Me anname tõesti korraldajatena endale aru, et meil ei olnud mõtet riskida. Me oleme vastutustundlikud. Selle tõttu tegime varakult otsuse, et sel aastal toimub üritus virtuaalsena. Ma arvan, et otsus on olnud õige, kui arvestada seda suurt rahvahulka, kes on tavaliselt meie jooksudel osalenud. Meil ei olnud erilist valikut.

Suure osalejaskonnaga rahvaspordiürituste asemel on sel aastal nii Eestis kui ka maailmas koha sisse võtnud virtuaaljooksud. Pildil meenutus mullusest Tallinna maratonist. Foto: Tiina Kõrtsini

Ja loomulikult tahame hoida sidet nende kümnete tuhandete liikujatega, kes on Tallinna maratonil igal sügisel jooksnud. Pakume sunnitud vaheaastal jooksjatele virtuaaljooksu näol sedagi rõõmu. Nii on neil stiimul. Ma väga loodan, et mida rutem endine olukord taastub, seda kiiremini saame pakkuda jälle ühiselt jooksmise rõõmu.



Kas sel aastal on osalejaid ka eksootilistest riikidest?

Suhtarvud on pea samad mis varasematel aastatel. Eelmisel aastal osales Tallinna maratonil umbes 5000 välisjooksjat 60 riigist ja absoluutarv oli üle 20 000 osaleja. Selle nädala alguses on tänavusel virtuaaljooksul osalejaid 10 000, välismaalasi on natuke alla 2000 ja seda 50 riigist. Tänavu joostakse Tallinna maratoni virtuaaljooksu üle maailma. Oleme heas kirjas, võitnud jooksusõprade usalduse ja nii tullakse isegi meie virtuaaljooksule.



Rahaliselt on tänavune jooksu ärajäämine korraldajatele suur löök. Kas jääte püsima? Milline on tulevikustsenaarium?