Peturaha teeninud dopingusportlased on Eesti seaduse silmis puhtad poisid 

Mõtiskluse taustaks on laiem ja ehk isegi filosoofilisem küsimus – millist karistust vääriks pettuse teel kasu teeninud sportlane? Eesti seadused näevad ette, et kriminaalkorras saab vastutusele võtta näiteks dopingu omamise ja vahendamise ning keelatud ainete tarvitamisele kallutamise eest. Ehk Mati Alaveri moel käitunud inimesed läheks tulevikuski kohtu ette, kuid dopingut kasutanud sportlane mitte. Praegune seadusandlus on üles ehitatud mõttega, et sportlane saab oma karistuse võistluskeeluna. Taustajõudude kohtu ette viimine peaks aga olema suurema rolliga kogu dopinguvastases võitluses, sest muudaks dopinguäritsejate töö keerulisemaks.