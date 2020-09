ŠOKK! Äsja maailmameistriks tulnud legend kaotas tundmatule teismelisele 

„Olen sõnatu. Ronnie on mu iidol, kuid tegelikult ei tulnud ma siia lihtsalt rõõmu tundma, et olla temaga samal areenil, vaid tahtsin ikka võita. Mul on tohutult hea meel nii enda kui ka kogu perekonna üle. Mu telefon läks hulluks, kui matš lõppes,“ rääkis Hill The Sunile.