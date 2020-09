VIDEO | Soome äss selgitab, miks eelneb õigele rallile üks saunaralli 

M-Spordi tiimis kihutav Lappi valmistus võistluseks aga saunas. „Viimasel viiel päeval veetsin pikad-pikad õhtud saunalaval. Usun, et see aitab kuumusega harjuda,“ selgitas ta ralli ajal antud intervjuus. „Kui aus olla, siis nii kaua ei saa ma saunas istuda kui autos, sest mul hakkaks lihtsalt igav.“

Lappi sõnul tuleb rohke vee joomisega alustada juba enne võistlust. Jutt ei käi niisama veest, vaid sinna on lisatud ka vajalikud soolad. „Enne rallit võib kehakaal kasvada, sest tekib tunne, et keha on vedelikku täis. Aga asi on seda väärt,“ ütleb soomlane.