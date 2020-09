Spordivaria „Mina olen keskmise pikkusega, kõik teised on liiga pikad“ ehk Milline on lühikeste Eesti sporditegelaste elu? Kadi Parts , täna, 22:30 Jaga: M

LÜHIKESE REPORTERI ARGIPÄEV: ERRi ajakirjanik Aet Süvari on välja mõelnud kavala nipi, kuidas intervjueerida käsipallurit Armi Pärti. Süvari pikkuseks on sealjuures 158 cm, Pärt on Wikipedia andmetel 2.05 meetrit pikk – vahe on peaaegu pool meetrit... Foto: Erakogu

Lühikest kasvu inimestel tuleb ikka ette seda, et kõrgematelt riiulitelt pole võimalik asju kätte saada, riideid ja jalanõusid tuleb otsida lasteosakonnast ja kaaslased viskavad väikese kasvu üle nalja. Erandid pole ka spordimaailmas liikuvad inimesed ja nii jagasid 155 cm pikkuse spordireporteriga oma kogemusi laskesuusataja Kadri Lehtla (157 cm), spordiajakirjanik Aet Süvari (158 cm), endine jalgpallur Martin Reim (168 cm), maadleja Helary Mägisalu (168 cm) ja võrkpallur Rait Rikberg (173 cm).